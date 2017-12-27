Журналистка "Громадського" Настя Станко рассказала, что сотрудник киевской организации "Центр UA" Владимир Фомичев перед освобождением в оккупированной Горловке кричал боевикам проукраинские лозунги. Фомичев кричал боевикам что его родная Макеевка – это Украина Фото: Vladimir Fomichev / Facebook "Володя Фомичев, когда мы все стояли в Горловке кричал: Макеевка – это Украина. При вооруженных днр0овцах. Морозова пыталась его перекричать. Это была чудесная атмосфера. И удивительный день", – отметила она. https://www.facebook.com/nastya.stanko/posts/10155340026933237 "Суд ДНР" 16 августа приговорил 23-летнего Фомичева к двум годам лишения свободы. Террористы обвинили его в том, что он провез в Макеевку Донецкой области две гранаты. Они задержали Фомичева 4 января 2016 года, когда он приехал на подконтрольную боевикам территорию к родителям на новогодние праздники.После этого он находился в "подвалах" и тюрьмах "министерства государственной безопасности ДНР".Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами по формуле "306 на 74". Боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" только 238 человек, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных украинцев. В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками должен прибыть примерно в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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