В Германии эвакуировали клуб свингеров из-за утечки угарного газа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Германии эвакуировали клуб свингеров из-за утечки угарного газа
03.11.2019 19:00
В Германии из-за угарного газа эвакуировали клуб свингеров
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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