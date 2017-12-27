В среду, 27 декабря, вечером в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв, в результате которого пострадали трое человек.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что пострадавших с места взрыва забрала скорая помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно.

«Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция», — сказано в сообщении.

В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что в результате взрыва пострадали 10 человек.

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