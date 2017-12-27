|Работа в Польше по-новому: Что нужно знать украинцам, работающим за границей
|27.12.2017 19:42
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Как заявляют польские чиновники, изменния произведут ради адаптации к законодательству Евпросоюза.
С января будущего года в Польше вступят в силу новые правила
трудоустройства для иностранных граждан, согласно которым заявления
польских работодателей о привлечении иностранцев будут заменены
платными разрешениями на сезонные работы.
Согласно обнародованным данным, период выполнения работ не сможет превосходить девять месяцев на протяжении календарного года и будет отсчитываться от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разовое согласие составит 30 злотых (около 230 гривен). Процедура их выдачи будет действовать в таких отраслях − земледелие, садоводство, туризм, гастрономия.
По словам директора «Воеводского управления труда» в Варшаве Томаша Серадза, основная цель внедрения новых правил − адаптация государственных норм к законодательству Евросоюза.