Как заявляют польские чиновники, изменния произведут ради адаптации к законодательству Евпросоюза.

С января будущего года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства для иностранных граждан, согласно которым заявления польских работодателей о привлечении иностранцев будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.

С таким заявлением выступила руководитель «Уездного управления труда» в городе Груец (Мазовецкое воеводство) Мажанна Скочек, сообщает «Польское радио», информирует еizvestia.com.

Согласно обнародованным данным, период выполнения работ не сможет превосходить девять месяцев на протяжении календарного года и будет отсчитываться от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разовое согласие составит 30 злотых (около 230 гривен). Процедура их выдачи будет действовать в таких отраслях − земледелие, садоводство, туризм, гастрономия.

По словам директора «Воеводского управления труда» в Варшаве Томаша Серадза, основная цель внедрения новых правил − адаптация государственных норм к законодательству Евросоюза.

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