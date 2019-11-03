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В центре Николаева металлическая конструкция упала на людей: есть пострадавшие
03.11.2019 19:55
В Николаеве на людей упала металлическая конструкция Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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