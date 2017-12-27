|Боевики передали украинской стороне бойца Алексея Кириченко, удерживаемого с сентября 2014 года
|27.12.2017 19:43
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https://www.facebook.com/ilya.barabanov/posts/1690888370932463
По мнению журналиста, воин, вероятно, никогда не попадал в списки на обмен из-за своей прямоты. Я знаю, что коллеги из очень многих изданий все эти годы и держали связь с его семьей, и помогали узнать, где он в данный момент находится, и пытались как-то договориться, повлиять, решить, но вот ничего до сегодняшнего дня не получалось. Сегодня Алексей Кириченко все же был наконец освобожден и возвращается домой. Он там не был больше трех лет. Если я все правильно посчитал, в плену он пробыл 1212 дней", – подчеркнул Барабанов.27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 21.00.
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