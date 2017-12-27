Украинский военный Алексей Кириченко, который принимал участие в боях за Саур-Могилу в Донецкой области, был захвачен боевиками в сентябре 2014 года. Кириченко пробыл в плену более 1200 дней Фото: currenttime.tv По данным издания, Кириченко воевал у Саур-Могилы в Донецкой области.Российский журналист Илья Барабанов рассказал, что до войны харьковчанин Кириченко был частным предпринимателем. Он пробыл в плену 1212 дней."Мы единственный раз в жизни виделись 2 сентября 2014 года в Старобешево через несколько часов после того, как он попал в плен. В тот момент ему было 39 лет. До войны он был индивидуальным предпринимателем. На фоне других пленных, старавшихся выбирать аккуратные формулировки, Алексей о том, что происходит, говорил вполне прямо: и что в плен брали его русские военные, и что происходит здесь никакая не "гражданская война", а "интервенция под прикрытием гражданской войны", – написал Барабанов на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/ilya.barabanov/posts/1690888370932463 По мнению журналиста, воин, вероятно, никогда не попадал в списки на обмен из-за своей прямоты. Я знаю, что коллеги из очень многих изданий все эти годы и держали связь с его семьей, и помогали узнать, где он в данный момент находится, и пытались как-то договориться, повлиять, решить, но вот ничего до сегодняшнего дня не получалось. Сегодня Алексей Кириченко все же был наконец освобожден и возвращается домой. Он там не был больше трех лет. Если я все правильно посчитал, в плену он пробыл 1212 дней", – подчеркнул Барабанов.27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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