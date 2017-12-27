В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, передает.

По сообщению источника, вследствии взрвыа пострадало девять человек.

Из магазина эвакуировали свыше 50 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.

По данным МЧС, четыре человека обратились за медицинской помощью. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщал , террористическая организация "Исламское государство" призвала своих сторонников к терактам в Великобритании, Франции и Германии.

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