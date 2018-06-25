Незаконно удерживаемого в тюрьме российскими властями украинского активиста Владимира Балуха не доставили в суд, потому что в отношении украинца рассматривается другое уголовное дело. Балух голодает с 19 марта Фото: Zair Smedlya / Facebook Балуха не доставили в суд, потому что "Железнодорожный райсуд" не знал, что в отношении украинца рассматривается другое уголовное дело и он закреплен за "Раздольненским райсудом"."Нужно было отправить требование о возможности этапировать его сюда для рассмотрения ходатайства", – сооббщила адвокат Балуха Ольга Динзе.Она отметила, что если до 5 июля Раздольненский райсуд вынесет обвинительный приговор Балуху по уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания, ему могут отказать в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении, поскольку Балух будет находится после приговора на этапе в место заключения.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг.25 июня в подконтрольном оккупантам "Железнодорожном райсуде" Симферополя должны были рассмотреть ходатайство Балуха об условно-досрочном освобождении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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