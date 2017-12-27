Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах своей компании, пообещав выпуск новейшего электропикапа и усовершенствование уже существующих электрокаров.

Об этом он написал на своей странице в Twitter после того, как спросил у своих подписчиков, что бы они хотели видеть в качестве улучшений в работе его компании.

Маск рассказал, что пикап будет представлен после выхода на рынок кроссовера Model Y — модели, основой для которой станет седан Model 3.

Маск также пообещал добавить к электрокарам «умные» стеклоочистители.

Пикапы являются популярной моделью в США. Объемы продаж ведущих производителей пикапом сейчас оценивают в общую сумму примерно 90 миллиардов долларов в год.

Также Маск рассказал, что вероятно, новый автомобиль будет немного больше, чем бестселлер Ford — пикап F-150.

Впрочем, иногда амбиции господина Маска несколько контрастируют с финансовыми показателями его компании. В ноябре Tesla объявила о своих самых масштабных убытках за все время — 619 млн долларов, а также признала задержки с поставками электромобиля Model 3.

По словам производителя, производство притормаживает из-за проблем со сборкой аккумулятора, а также со сваркой стали.

Bloomberg предостерегает, что если компания не замедлит убытки, то исчерпает свои наличные резервы 2018 года — в случае отсутствия нового финансирования.

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