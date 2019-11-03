Ірина Шейк розпочала модельну кар'єру 15 років тому. І практично весь цей час вона живе в США, але про рідних, які залишились в РФ, не забуває.



Тепер Шейк розкрила, кому присвятила своє нове татуювання. Виявилося, бабусі! На щиколотці зірки набито її ім'я - Галина. В інтерв'ю американському Harper's Bazaar модель розповіла, що її бабуся була головною людиною в її житті. Вона дуже їй вдячна, а татуювання допомагає подумки завжди бути поруч.



«Мама мого тата (Галина) була однією з найсильніших жінок в моєму житті. І мене дійсно надихало рости в жіночій родині, тому що я так багато чому навчилася у сильних жінок. Це мені дуже в нагоді в житті», - розповіла Ірина.





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