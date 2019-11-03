|Кому Ірина Шейк присвятила нове тату? (Фото)
|03.11.2019 20:33
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Тепер Шейк розкрила, кому присвятила своє нове татуювання. Виявилося, бабусі! На щиколотці зірки набито її ім'я - Галина. В інтерв'ю американському Harper's Bazaar модель розповіла, що її бабуся була головною людиною в її житті. Вона дуже їй вдячна, а татуювання допомагає подумки завжди бути поруч.
«Мама мого тата (Галина) була однією з найсильніших жінок в моєму житті. І мене дійсно надихало рости в жіночій родині, тому що я так багато чому навчилася у сильних жінок. Це мені дуже в нагоді в житті», - розповіла Ірина.
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