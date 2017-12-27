В среду, 27 декабря, на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками «Л/ДНР», интернет-пользователи не остались равнодушными к событию.

В частности, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что некоторые террористы отказались ехать на захваченную землю и предпочли остаться у «карателей» и «фашистов», информирует еizvestia.com.

«Сегодня чудный день. Обмен состоялся. 74 наших пленника на свободе. В том числе и люди, которых знаю лично — Игорь Козловский и Вова Фомичев. К сожалению, в плену пока остаётся журналист Стас Асеев. По какой-то причине его отказались освобождать. Надеюсь, следующий обмен также состоится скоро, и оставшиеся пленные тоже будут освобождены.

Интересно, что в обратном направлении изначально должны были уехать 306 человек, но уехало только 237. Остальные были освобождены украинской стороной, но отказались ехать в ОРДЛО и предпочли остаться на территории «карателей» и «фашистов».

На самом деле, это все, что нужно знать про «русский мир», который построили на Донбассе», — написал журналист.

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