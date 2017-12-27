Экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от Партии регионов Борис Колесников в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сравнил бывшего президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса с создателем сингапурского "экономического чуда", первым премьером Сингапура Ли Куан Ю. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Колесников: У того же "Динамо" если не скандал с "Мариуполем", то опять судейство, опять что-то им недобросовестно Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Об этом рассказал экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от Партии регионов Борис Колесников в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".Отвечая на вопрос, готов ли он вести переговоры с бизнесменом Ринатом Ахметовым, президентом футбольного клуба "Шахтер", о проведении в Украине прозрачного чемпионата по футболу, Колесников ответил: "Вы знаете, во-первых, в Украине 12 клубов. По моему мнению, нужен честный иностранный (подчеркиваю) директор Премьер-лиги – с опытом работы в британской Премьер-лиге или приличном европейском чемпионате".Журналист Гордон отметил, что украинский футбол сейчас постоянно "колбасит"."Ну колбасит, но по каким причинам? У того же "Динамо" если не скандал с "Мариуполем", то опять судейство, опять что-то им недобросовестно... Как раньше было? "Динамо" проиграло – судью пожизненно дисквалифицировали. Григорий Михайлович (Суркис. – ) – чистый Ли Куан Ю", – заявил Колесников.Он добавил, что к переговорам с Ахметовым "безусловно" готов.С 1996-го по 2000 год Григорий Суркис был президентом Профессиональной футбольной лиги и вице-президентом Федерации футбола Украины. С августа 2000 года возглавлял ФФУ. В июле 2004 года был переизбран на должность главы ФФУ на второй срок. В сентябре 2007 года переизбран на пять лет в третий раз. На выборах главы федерации в 2012 году отказался выдвигать свою кандидатуру.Ли Куан Ю – сингапурский государственный политический деятель, первый премьер-министр Республики Сингапур (1959–1990), один из создателей сингапурского "экономического чуда". Ли Куан Ю приписывают следующий ответ на вопрос о методах, с помощью которых ему удалось побороть коррупцию: "Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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