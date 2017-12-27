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Колесников: Григорий Михайлович Суркис – чистый Ли Куан Ю
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27.12.2017 19:51
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Экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от Партии
регионов Борис Колесников в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону сравнил бывшего президента Федерации футбола
Украины Григория Суркиса с создателем сингапурского "экономического
чуда", первым премьером Сингапура Ли Куан Ю. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Колесников: У того же "Динамо" если
не скандал с "Мариуполем", то опять судейство, опять что-то им
недобросовестно Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Об этом
рассказал экс-вице-премьер Украины, прежний народный депутат от
Партии регионов Борис Колесников в эфире авторской программы
основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112
Украина".Отвечая на вопрос, готов ли он вести переговоры с
бизнесменом Ринатом Ахметовым, президентом футбольного клуба
"Шахтер", о проведении в Украине прозрачного чемпионата по футболу,
Колесников ответил: "Вы знаете, во-первых, в Украине 12 клубов. По
моему мнению, нужен честный иностранный (подчеркиваю) директор
Премьер-лиги – с опытом работы в британской Премьер-лиге или
приличном европейском чемпионате".Журналист Гордон отметил, что
украинский футбол сейчас постоянно "колбасит"."Ну колбасит, но по
каким причинам? У того же "Динамо" если не скандал с "Мариуполем",
то опять судейство, опять что-то им недобросовестно... Как раньше
было? "Динамо" проиграло – судью пожизненно
дисквалифицировали. Григорий Михайлович
(Суркис. – ) – чистый Ли Куан Ю", –
заявил Колесников.Он добавил, что к переговорам с Ахметовым
"безусловно" готов.С 1996-го по 2000 год Григорий Суркис был
президентом Профессиональной футбольной лиги и
вице-президентом Федерации футбола Украины. С августа 2000
года возглавлял ФФУ. В июле 2004 года был переизбран на
должность главы ФФУ на второй срок. В сентябре 2007 года
переизбран на пять лет в третий раз. На выборах главы федерации в
2012 году отказался выдвигать свою кандидатуру.Ли Куан Ю –
сингапурский государственный политический деятель,
первый премьер-министр Республики Сингапур (1959–1990),
один из создателей сингапурского "экономического чуда". Ли Куан Ю
приписывают следующий ответ на вопрос о методах, с помощью которых
ему удалось побороть коррупцию: "Начните с того, что посадите трех
своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что".
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