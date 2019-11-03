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В Одессе из-за детских шалостей произошел пожар в автомобиле
03.11.2019 21:11
Из-за детей с петардами в Одессе произошел пожар в автомобиле
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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