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В Одессе из-за детских шалостей произошел пожар в автомобиле
03.11.2019 21:11
Из-за детей с петардами в Одессе произошел пожар в автомобиле Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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