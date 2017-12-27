В аэропорт Борисполь приехала Татьяна Олейник, мать украинского военного Александра Олейника, которого Татьяна Олейник: Вы не можете себе представить, что это значит для матери три с половиной года не видеть ребенка Скриншот: Громадське телебачення / YouTube Боевики "ДНР" захватили Олейника в плен в феврале 2015 года под Дебальцево. Татьяна Олейник заявляла, что боевики его пытали – "напильником пилили зубы, потом выбивали". Она говорила, что хочет по возвращению сына "упасть перед ним на колени и просить прощения за все то, что он перенес".27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек.Некоторые лица, включенные боевиками в списки на обмен, отказались возвращаться на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" 238 человек, вместо оговоренных ранее 306.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 21.00.видео Видео: Громадське телебачення / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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