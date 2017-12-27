|Carlsberg инвестирует в искусственный интеллект для создания новых сортов пива
|27.12.2017 19:59
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Использование технологии поможет на треть сократить время создания нового вкуса пиваДатская пивоваренная компания Carlsberg инвестирует миллионы евро в исследования в области искусственного интеллекта, рассчитывая использовать технологию для разработки новых видов пива и контроля качества продукции.
Фото: krosno24.pl
Партнерами компании выступают Microsoft и два университета. Технология предусматривает анализ напитков с помощью искусственного интеллекта и различных сенсоров, что распознают вкус и запах напитков, пишет The Financial Times, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам сотрудника исследовательской лаборатории Carlsberg Йохена Форстера, использование технологии поможет на треть сократить время создания нового вкуса пива, который сейчас составляет от 9 до 24 месяцев.
На сегодня запахи и вкусовые особенности напитков определяют специальные эксперты методами хроматографии и спектрометрического анализа, и каждая проба продолжается несколько часов.
Carlsberg инвестирует в исследования 28 млн датских крон (4 млн долларов), еще 18 млн крон предоставит государственный фонд Innovation Fund Denmark.
Форстер отметил, что технологию можно использовать не только в пивоваренной отрасли, но и в производстве продуктов питания и лекарств.
Кроме того, сенсоры в сочетании с искусственным интеллектом способны определять содержание загрязняющих веществ в воде, почве атмосфере.
Напомним, что в США разработали систему искусственного интеллекта DARE, которая может распознать ложь подсудимого по его лицом и голосом.