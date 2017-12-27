Использование технологии поможет на треть сократить время создания нового вкуса пива

Партнерами компании выступают Microsoft и два университета. Технология предусматривает анализ напитков с помощью искусственного интеллекта и различных сенсоров, что распознают вкус и запах напитков, пишет The Financial Times, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам сотрудника исследовательской лаборатории Carlsberg Йохена Форстера, использование технологии поможет на треть сократить время создания нового вкуса пива, который сейчас составляет от 9 до 24 месяцев.

На сегодня запахи и вкусовые особенности напитков определяют специальные эксперты методами хроматографии и спектрометрического анализа, и каждая проба продолжается несколько часов.

Carlsberg инвестирует в исследования 28 млн датских крон (4 млн долларов), еще 18 млн крон предоставит государственный фонд Innovation Fund Denmark.

Форстер отметил, что технологию можно использовать не только в пивоваренной отрасли, но и в производстве продуктов питания и лекарств.

Кроме того, сенсоры в сочетании с искусственным интеллектом способны определять содержание загрязняющих веществ в воде, почве атмосфере.