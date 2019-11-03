Дуже гарячі Олів"є Рустам і Кара Делевінь в провокаційній рекламі Balmain
03.11.2019 22:44
У новій рекламній кампанії Balmain 27-річна модель Кара Делевінь і 34-річний креативний директор модного будинку Balmain грають в відому гру «Правда або дія». Молоді люди зображують пару, яка зустрічається в Парижі і проводить разом незабутню ніч - катається на мотоциклі, гуляє, цілується, а потім... йде в магазин. В кінці гри обидва залишаються абсолютно голими. Абсолютну наготу моделей прикриває лише великий білосніжний пакет Balmain.