«Революционный год» ИА REGNUM — ежедневная историческая летопись главных революций XX века



Иван Шилов © ИА REGNUM

Банк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря (27 декабря) 1917, 12:00 — REGNUM 14 декабря в Брест-Литовске состоялось второе заседание политической комиссии мирной конференции. Иоффе огласил проект первого пункта будущего мирного договора об очищении оккупированных территорий и о порядке производства в них референдума по поводу национального самоопределения.

«Россия выводит свои войска из занимаемых ею частей Австро-Венгрии, Турции и Персии, а державы Четверного союза — из Польши, Литвы, Курляндии и др. областей России… В соответствии с принципами российского правительства … населению этих областей дана будет возможность вполне свободно… решить вопрос о своем присоединении к тому или другому государству или об образовании самостоятельного государства. При этом в самоопределяющихся областях недопустимо присутствие каких-либо войск, кроме национальных или местной милиции.

Впредь до решения этого вопроса управление этими областями находится в руках избранных на демократических началах представителей самого местного населения…»

В ответ Кюльман (Германия) оглашает свой проект, в основном сводящийся к тому, что Германия готова после демобилизации русской армии очистить занятые области, если это не будет противоречить проекту ст. 2 договора. Проект же статьи 2 говорит:

«Так как российское правительство… провозгласило для всех без исключения народов… право на самоопределение, вплоть до полного отделения, то оно принимает к сведению заявления, в которых выражена воля народов, населяющих Польшу, Литву, Курляндию и части Эстляндии и Лифляндии, об их стремлении к полной государственной самостоятельности и к выделению из Российской Федерации… и готово сделать вытекающие отсюда выводы. Так как в тех областях, к которым применимо вышеизложенное положение, вопрос изменяется в том смысле, что эвакуация не может быть произведена согласно ст. 1, то, следовательно, сроки и способы народного волеизъявления … предоставляются обсуждению и установлению особой комиссии…»

После краткого обмена мнениями заседание было закрыто; никаких решений не зафиксировано. Однако проект второй статьи в дальнейшем вызвал бурную дискуссию как на конференции, так и в России.

Совнаркомом принят декрет о прекращении с 18 декабря «ввиду предстоящего обобществления городской земли каких бы то ни было сделок по продаже, покупке, залогу и т. п. всех недвижимостей и земель в городах».

Совнаркомом принят декрет об упразднении Государственного совета; члены его считаются уволенными с 25 октября.



Илья Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения. 1903

На заседании ВЦИК с отчетом о ходе мирных переговоров и мирной политике СНК выступил Троцкий. В прениях Штейнберг (лев. с.-р.) констатирует успехи советской мирной делегации, которые будут помогать воссозданию Интернационала. Далее, по предложению Зиновьева, единогласно принимается предложение устроить 17 декабря по всей России «демонстрацию мира».

С докладом о национализации банков выступил Сокольников. Он констатирует, что Госбанк финансирует саботажников, что банки всячески избегают публичной и правильной отчетности, а также контроля со стороны органов советской власти; он доказывает далее, что банки находятся в прямой связи с контрреволюционным движением. При национализации банков, однако, должны быть ограждены интересы мелких вкладчиков.

Трутовский (лев. с.-р.) и Селиванов (с.-р.-максималист) полностью поддерживают предложение о национализации банков. Авилов (с.-д.-объед.-интерн.), принципиально не возражая против национализации, заявляет: «Нужно сначала выработать план, наметить пути, пригласить знающих, опытных, компетентных людей и затем уже приступить к национализации банков». При проведении проекта декрета, предлагаемого Сокольниковым, по мнению Авилова, «ничего, кроме величайшего развала, не получится». С резкой речью против позиции объединенных с.-д. — интернационалистов как в данном вопросе, так и на всем протяжении революции выступил Ленин:

«При всех прениях в Совете они нам заявляют, что согласны с нами, но лишь принципиально. Это система буржуазной интеллигенции, всех соглашателей, которые своим постоянным согласием в принципе и несогласием на практике все губят… Если вы умудрены во всех делах и опытны, почему же вы нам не помогаете, почему на нашем трудном пути мы от вас ничего, кроме саботажа, не встречаем…»

Далее Ленин переходит к защите декрета о национализации. Он заявляет:

«Мы хотели идти по пути соглашения с банками, мы давали им ссуды на финансирование предприятий, но они затеяли саботаж небывалого размера, и практика привела нас к тому, чтобы провести контроль иными мерами…

Мы знаем, что это сложная мера. Никто из нас, даже имеющий экономическое образование, за проведение ее не возьмется. Мы позовем специалистов, занимающихся этим делом, но только тогда, когда ключи у нас будут в руках. Тогда мы даже сумеем завести консультантов из бывших миллионеров…»

После прений на голосование ставится декрет о национализации банков. Первый пункт декрета гласит: «Банковское дело объявляется государственной монополией». Декрет предусматривает объединение частных акционерных банков и контор с Госбанком; специальный пункт декрета ограждает интересы мелких вкладчиков. Одновременно ставится на голосование декрет о «ревизии стальных ящиков (сейфов) в банках». Согласно декрету, все деньги, хранящиеся в сейфах, должны быть внесены на нынешний счет клиента в Госбанке; золото в монетах и слитках конфискуется и передается в общегосударственный золотой фонд; вскрытие сейфов производится в присутствии владельцев; имущество, содержащееся в сейфах лиц, умышленно уклоняющихся от присутствия при вскрытии, — конфискуется целиком в пользу народа.



Владимир Маковский. Крах банка. 1881

При голосовании Авилов от имени с.-д.-объед.-интернац. заявляет, что они воздерживаются от голосования. Суханов (с.-д.-новожизненец) заявляет, что, будучи принципиальным сторонником национализации банков, он, не веря в то, что Совнарком сможет осуществить эту меру, будет голосовать против принятия декрета.

Декрет о национализации банков принимается большинством против 5; декрет о ревизии сейфов — большинством при 5 против и 5 воздержавшихся.

По вопросу о взаимоотношениях с Радой докладывались Сталин и Крыленко. Сталин указывает истинные причины конфликта между Радой и СНК: стягивание Радой украинских частей на Южный фронт, разоружение советских войск на Украине, недопущение советских войск для подавления калединского мятежа на Дону, связь Рады с контрреволюционным движением.

Без прений ВЦИК большинством против двух одобрил решительные мероприятия, принятые Совнаркомом против Рады. Резолюция Моисеева (с.-д. — объед.): «Признать неправильными действия народных комиссаров, самовольно объявивших войну Украине помимо ВЦИК и не доложивших об этом ВЦИК и после вступления в состояние войны», — собрала только три голоса.

На заседании общеармейского съезда принята резолюция по национальному вопросу:

«Всеми средствами бороться с национально-шовинистическими стремлениями наций, бороться с Радой и другими поддерживающими ее политику краевыми органами, с образованием войсковых правительств и уходом казачьих и украинских частей с фронта на поддержку [своих областных] правительств».

По докладу комиссии снабжения принята резолюция, предлагающая созыв Всероссийского съезда для распределения демобилизуемого конского состава и имущества между только трудящегося населения российских республик.

Избран ВРК действующей армии и флотов.

Утром все частные банки, общества взаимного кредита и другие кредитные учреждения Петрограда были заняты отрядами солдат и красногвардейцев по ордерам ВРК. Во главе каждого отряда находился отдельно уполномоченный комиссар. Заняв все входы и выходы, отряды не впускали в здание и не выпускали оттуда ни публики, ни служащих, ни членов правлений банков. Комиссары потребовали выдачи ключей от кладовых и книг. За сопротивление при сдаче ключей и книг арестован ряд членов правлений и высших служащих банков.

На Всероссийском съезде железнодорожных рабочих и мастеровых заслушивается обширный отчет Викжеля, который делает Вомпе (с.-д.-межрайонец). По вопросу о позиции Викжеля в дни Октября Вомпе говорит:

«Викжель с первого дня стоял на той точке зрения, что происшедший переворот является результатом народного движения, а не авантюрой отдельных лиц. Мы признали советскую власть… и взяли на себя роль посредника в переговорах о реконструкции власти и подведении под нее более широкого базиса».



Железные дороги

«Нейтралитет» Викжеля Вомпе объясняет «пестрым составом железнодорожников и разнообразием их политических группировок». Соглашение с социалистическими партиями, по мнению докладчика, не состоялось благодаря упрямству крайних течений как левых, так и правых.

После выступления председателя Петроградской городской думы с докладом о катастрофическом продовольственном положении Петрограда съезд постановил обратиться ко всем железнодорожникам со следующим воззванием-телеграммой:

«Товарищи, удвойте вашу энергию, дайте один месяц упорного труда по ремонту паровозов и вагонов, чтобы вывезти застрявшие в пути продовольственные грузы для Петрограда. Помните, товарищи, что петроградский пролетариат является авангардом Октябрьской революции, и, несмотря на то, что в настоящее время он испытывает недостаток в хлебе, он все же твердо и самоотверженно стоит на посту. Товарищи железнодорожники, дружно за работу, напрягайте силы, создавайте единый революционный фронт, убирайте тех, кто тормозит движение грузов в Петроград, берите власть в свои руки на дорогах. Этим путем вы скорее поможете вашим страдающим товарищам и дадите им хлеб».

На гарнизонном собрании войск Петрограда по вопросу о пополнении войсками гарнизона некоторых частей фронта принимается предложенная Подвойским резолюция: «Выслушать мнения полков путем оглашения готовых резолюций, привезенных с мест. Окончательное дозволение вопроса передать солдатской секции при Совете». Оглашается ряд резолюций; мнения полков в большинстве сводятся к тому, что полки готовы, не ослабляя в значительной мере свои части, дать помощь исстрадавшимся товарищам на фронте, послав по преимуществу не бывших на фронте; для борьбы же с контрреволюцией полки готовы выступить в полном составе.

С докладом об Учредительном собрании выступил Зиновьев. После прений он оглашает резолюцию против УС и за власть советов, которая принимается всеми против 3 при 10 воздержавшихся:

«К лозунгу «вся власть Учредительному собранию» теперь присоединились все калединцы и корниловцы. За этим лозунгом в действительности кроется клич всей контрреволюционной России: «Долой советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!» Гарнизонное собрание призывает товарищей объяснять этот обман буржуазии и оборонцев…

Гарнизонное собрание вполне присоединяется к декрету Совета народных комиссаров о том, что Учредительное собрание может быть открыто тогда, когда соберется по крайней море половина членов, т. е. 400 законно избранных членов» и т.д.

В Москве открылся II Всероссийский съезд профессионального союза рабочих печатного дела в составе 90 делегатов, половина которых — большевики, остальные — меньшевики.



Типография

В Самаре переизбран ревком. Губернский съезд советов избрал исполнительный комитет, партийный состав которого: большевиков —14, максималистов — 4, левых с.-р.—З, беспартийных — 3. Председателем Совета избран Куйбышев (б-к).

На заседании III Дальневосточного краевого съезда советов рабочих и солдатских депутатов в Хабаровске большинством 69 против 4 при 6 воздержавшихся принята декларация о текущем моменте, предложенная большевиками и левыми с.-р. Советы объявлены «единственными революционными представителями реально активной силы трудящихся масс». От Учредительного собрания требуется закрепить завоевания революции и создать почву для уничтожения частной собственности. Оно рассматривается как этап классовой борьбы на пути к социализму.

Митинг рабочих угольного и ртутного рудников Донбасса принял резолюцию, в которой заявляет, что Учредительное собрание встретит с их стороны поддержку, если оно подтвердит все декреты СНК и будет продолжать его революционную политику.

«Мы не признаем всей власти за Учредительным собранием; таковая должна принадлежать ВЦИК советов р. и с. депутатов… Мы выражаем свое негодование Центральной раде, помогающей Каледину, и призываем всех рабочих, солдат и крестьян объединиться вокруг своих советов… Борьба с калединцами является очередной задачей всех рабочих, солдат и крестьян, ибо господство Каледина несет с собою гибель революции, гнет капиталистов и помещиков».

В связи с сообщениями печати о том, что в Бресте одной из сторон было предложено включить Белоруссию в состав Польши, Всебелорусский национальный съезд в Минске запросил Троцкого, насколько верно это сообщение и какова позиция Совнаркома в этом вопросе. В своем ответе Троцкий опровергнул сообщения печати и заявил, что СНК будет отстаивать ту точку зрения, что «никто, кроме белорусов, не имеет права решать, какова должна быть судьба Белоруссии».

Лениным написана статья для немецкого журнала «Jugend-Internationale» «За хлеб и мир»:

«Без победы социализма мир между капиталистическими государствами будет только перемирием, перерывом, подготовкой к новому избиению народов… Капитализм, развившийся в империализм, т. е. в монополистический капитализм, превратился под влиянием войны в государственно-монополистический капитализм. Мы достигли теперь этой ступени развития мировой экономики, и она является непосредственным преддверием к социализму… Разразившаяся в России социалистическая революция представляет только начало социалистической мировой революции…»

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