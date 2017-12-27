Стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз», потерпевшая аварию, была настроена на старт с космодрома Байконур.

Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, передает ТАСС, информирует news.eizvestia.com.

«Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — сказал Рогозин.

Он также заверил, что выводы комиссии по расследованию обстоятельств аварии будут носить жесткий и беспристрастный характер.

«Я думаю, что выводы будут комиссией представлены президенту и председателю правительства», — заявил вице-премьер.

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При этом Рогозин добавил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на «софт, который делали 20 лет назад».

«А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?» — отметил он.

Неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» произошел 28 ноября. После старта с космодрома Восточный и успешного отделения первой ступени спутники не вышли на связь в заданное время. Согласно расчетам, наиболее вероятное место падения «Фрегата» со спутниками — северная часть Атлантического океана.

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