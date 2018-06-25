Готовится еще одна книга о пытках в застенках ФСБ в Крыму

Их оформлено в шесть бюллетеней, председатель СБУ Василий Грицак в понедельник представил иностранным послам в Киеве.

"Мы представили шесть сборников, в которых мы собрали показания 435 заключенных, находившихся в лагерях смерти. Свидетельство этих людей, там нет никаких литературных описаний событий, это документальные свидетельства людей, которые согласились их предоставить. Всего у нас есть свидетельство около тысячи граждан, подвергшихся пыткам. Но, к сожалению, не все они были готовы к тому, чтобы мы выложили эти показания в наших сборниках " , - заявил он.

Сборники составлены на трех языках: украинском, русском и английском.

Книги состоят из двух частей. Первая включает свидетельства военной агрессии РФ против Украины, вторая - информацию о непосредственных пытки.

"Ключевое, что я хочу сказать, - до сих пыток, как правило, были причастны кадровые российские военные. Они либо непосредственно пытали, или организовывали такие вещи с помощью тех, кто воевал на стороне террористов", - подчеркнул он.