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Обмен на Донбассе: подозреваемый в сепаратизме экс-мэр Торецка в последний момент отказался ехать на оккупированную территорию – СМИ
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27.12.2017 20:06
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Арестованный по подозрению в сепаратизме и включенный в списки на
обмен прежний мэр Торецка Владимир Слепцов передумал ехать на
оккупированную территорию и спрятался в автобусе журналистов,
сообщает "Громадське". Слепцов руководил Торецком вплоть до августа
2016 года, когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и
арестовали Фото: lb.ua "Уже близко оккупированной Горловки, где
проходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и
спрятался в автобусе журналистов. Когда обмен завершился и
журналисты поехали назад, Слепцов отправился вместе с ними", –
пишет издание.Сообщается, что экс-мэр будет отбывать наказание в
Украине.Слепцов руководил городом вплоть до августа 2016 года,
когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и арестовали.По
данным прокуратуры, в апреле 2014 года Слепцов провел заседание
горсовета и внес в повестку дня вопрос о назначении незаконного
референдума. В этой сессии, помимо мэра и депутатов, участвовали
боевики "ДНР", которые сняли и вынесли из зала флаг Украины.По его
делу еще не вынесен приговор, однако 14 декабря Славянский
горрайонный суд освободил Слепцова из-под стражи для проведения
обмена. 27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской
стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58
человек.Некоторые лица, включенные боевиками в списки на обмен,
отказались возвращаться на оккупированные территории Донецкой и
Луганской областей. Украинская сторона передала боевикам
"ЛДНР" 238 человек вместо оговоренных ранее 306.Среди
освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав
Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан,
блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных
заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной
информации, спецрейс должен прибыть в 21.00.
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