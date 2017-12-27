Арестованный по подозрению в сепаратизме и включенный в списки на обмен прежний мэр Торецка Владимир Слепцов передумал ехать на оккупированную территорию и спрятался в автобусе журналистов, сообщает "Громадське". Слепцов руководил Торецком вплоть до августа 2016 года, когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и арестовали Фото: lb.ua "Уже близко оккупированной Горловки, где проходил процесс обмена, Слепцов передумал идти на обмен и спрятался в автобусе журналистов. Когда обмен завершился и журналисты поехали назад, Слепцов отправился вместе с ними", – пишет издание.Сообщается, что экс-мэр будет отбывать наказание в Украине.Слепцов руководил городом вплоть до августа 2016 года, когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и арестовали.По данным прокуратуры, в апреле 2014 года Слепцов провел заседание горсовета и внес в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума. В этой сессии, помимо мэра и депутатов, участвовали боевики "ДНР", которые сняли и вынесли из зала флаг Украины.По его делу еще не вынесен приговор, однако 14 декабря Славянский горрайонный суд освободил Слепцова из-под стражи для проведения обмена. 27 декабря боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек.Некоторые лица, включенные боевиками в списки на обмен, отказались возвращаться на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" 238 человек вместо оговоренных ранее 306.Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.Активисты призвали встретить освобожденных заложников в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки слепцов обмен сепаратизме когда обмена Теги: война в украине