|Ані Лорак відкрила правду про свої стосунки з новим бойфрендом
|04.11.2019 06:24
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В інтерв'ю ОК Ані Лорак розповіла про свої нові стосунки:
«Ми багато в чому схожі, єдине - я публічна людина, а він - ні, він дуже закритий, намагається особливо ніде зі мною не з'являтися. Звичайно, він приїжджає, підтримує мене, я потребую його підтримки і рада, коли він зі мною. Нам завжди весело, ми завжди сміємося, ми завжди слухаємо музику класну, ми завжди на одній хвилі, нам завжди є про що поговорити. Бути разом не десь «на картинці», а бути разом по-справжньому - ось що важливо...».
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