Еще 402 человека считаются пропавшими без вести

По его словам общем заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске и десятки в РФ, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

"Нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны - агрессора, воюет против нас уже почти 4 года Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клих и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ" , - заявил руководитель СБУ.

"Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом - поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц" , - подчеркнул Грицак.

В пресс-службе ведомства сообщили, что глава СБУ выдал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску.

Он также добавил, что "государство сделало все возможное" для освобождения украинцев.

"Вы дома! Каждый воин мечтает сказать матери, жене, семье - я дома! Страна сделала все возможное, чтобы вы могли занять своих родных перед новогодними праздниками. Простите, что так долго! Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой. Украина с вами!", - сказал Грицак.

По его словам, таким образом на сегодня уже освобождены или найдены 3 тысячи 215 человек.