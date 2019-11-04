Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает "Украинская правда" .

По информации источника УП в Раде, Луценко написала заявление по состоянию здоровья. Соответствующий документ был подан в аппарат ВР 1 ноября, однако она планирует работать в парламенте на протяжении ближайшей пленарной недели.

О данном решении уже проинформирован Порошенко, говорится в сообщении.

Ирина Луценко - жена бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. В течение апреля 2017 - мая 2019 она была представительницей в Верховной Раде пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напоминаем, что 29 августа ВР уволила Луценко с должности генерального прокурора, в настоящее время эту должность занимает Руслан Рябошапко.

Американские СМИ сообщали, что именно Юрий Луценко является тем неназванным украинским чиновником, который, по данным прокуроров США, призвал двух соратников Руди Джулиани (адвоката президента США), Льва Парнаса и Игоря Фрумана, посодействовать в освобождении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

В сентябре стало известно, что прежний генпрокурор поехал в Великобританию для прохождения курсов английского языка. Как заявила его пресс-секретарь отъезд Луценко никак не связан со скандалом в США, а именно опубликованием стенограммы беседы президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в которой упоминается расследование дела компании "Бурисма" и сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

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