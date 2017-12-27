Лидер движения "Украинский выбор", переговорщик от Украины Виктор Медведчук сообщил, что двое человек, которые должны были вернуться в Луганск, отказались возвращаться на оккупированную территорию в последний момент. Виктор Медеведчук: Из 29 человек, которые отказались, 25 сегодня были доставлены на пункт обмена на линию соприкосновения Фото: Украинский выбор - Право народа / Facebook . Об этом заявил в эфире российского телеканала "Россия 24" лидер движения "Украинский выбор", переговорщик от Украины Виктор Медведчук."Я полностью удовлетворен обменом. Все сделано так, как обещали. Формула "306 на 74" полностью соблюдена... Что изменилось. По факту это 234 человека, которые передала украинская сторона Донецку и Луганску. Луганску было передано 73 человека. И 161 – Донецку", – рассказал он.Медведчук пояснил, что различие в цифрах связано с тем, что 40 человек, освобождения которых требовали боевики, были освобождены в Украине в связи с отбытием наказания."29 человек отказалось от обмена. Сегодня мы должны были передать Луганску не 73, а 75 человек. Но два человека из тех, которых привезли, отказались прямо на линии соприкосновения", – отметил он.Российский телеведущий со ссылкой на якобы украинских правозащитников заявил, что часть отказников на самом деле "не пустили" на оккупированную территорию. Однако Медведчук категорически опроверг это утверждение."Дело в том, что из 29 человек, которые отказались, 25 сегодня были доставлены на пункт обмена на линию соприкосновения. Они подтвердили, что отказались. И только 4 человека не было представлено Донецку и Луганску. Но это люди, которые находятся на свободе. И с ними есть связь по телефону. И с ними, и с их родственниками, и с адвокатами", – рассказал он.Политик также подчеркнул, что никакие международные организации не были посвящены в переговорный процесс и в нем участвовали только представители, Украины, России, Луганска и Донецка.Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами по формуле "306 на 74". Боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных украинцев. В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками должен прибыть примерно в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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