Глава Офиса президента поменял фото профиля на Facebook. Он опубликовал свое отфотошопленное лицо, на котором появились синяки, а также отсутствует несколько зубов.

Так Андрей Богдан, видимо, отреагировал в ироничной манере на информацию о его драке с главой СБУ Иваном Бакановым, о которой сообщали журналисты. В ней Богдану якобы выбили зуб.

В Офисе президента факт этой драки опровергли, но Богдан сначала в шутку заявил, что выпьет у Баканова кровь, а потом опубликовал указанное фото.

Пользователи принялись комментировать шутку главы ОП.

"Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели?", - спрашивает журналист Юрий Бутусов. "Еще и по носу перепало", - журналистка Марьяна Пьецух.

Как сообщала "Страна", вчера девушка главы ОП Анастасия Сличная показала фотографию с Богданом на итальянском курорте в Ломбардии, где у него вполне нормальное лицо.

Богдан в четверг отправился на отдых в Италию. "Страна" узнала в каком отеле он остановился.

Глава Офиса президента 31 октября прибыл в городок Гардоне-Ривьера, что в Ломбардии на озере Гарда. Это на севере страны.

Глава ОП выбрал для отдыха 5-звездочную гостиницу Grand Hotel Fasano на побережье озера.

Три ночи в этой гостинице на двоих взрослых стоят 20 000 гривен, если покупать стандартный номер. За такой же номер, но с видом на озеро придется доплатить еще 8 тысяч. В оба варианта включен завтрак.

Правда, глава Офиса президента мог позволить себе и менее бюджетный отдых. Номера класса "делюкс" в этом отеле стоят более 40 тысяч за те же три ночи (услуга называется Relax weekend).

Также в отеле имеется "шикарный спа", как пишут в отзывах гости.

В Украину Андрей Богдан вернулся, в воскресенье вечером.

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