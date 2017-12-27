Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Фонтанка.ру .

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у другого - повреждения средней тяжести и еще один пострадал не сильно. Взрыв произошел в камере хранения, но также затронул одну из касс.

В то же время 78.ru сообщает о по меньшей мере десяти пострадавших.