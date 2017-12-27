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В Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате взрыва в супермаркете
27.12.2017 20:14
В Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате взрыва в супермаркете
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
В камере хранения магазина "Перекресток", в Санкт-Петербурге на площади Калинина произошел взрыв. Трое пострадавших забрала "скорая".
В Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате взрыва в супермаркете Фото: Лентач

Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у другого - повреждения средней тяжести и еще один пострадал не сильно. Взрыв произошел в камере хранения, но также затронул одну из касс.

В то же время 78.ru сообщает о по меньшей мере десяти пострадавших.

Напомним, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрывПо данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших. Следственный комитет России обнародовал имена десяти человек, погибших в результате теракта.

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