Александр Зубченко

Знакомьтесь – прежний генеральный продюсер телеканала «1+1» Александр Ткаченко. Надо напоминать, чей канал? Игоря Валерьевича Коломойского. Теперь Ткаченко «слуга народа». Глава комитета Рады по вопросам информационной политики. Типа весь такой образованный интеллектуал, кое-где даже хипстер. Ухоженная бородка. Какое-то есть специальное название для подобной растительности на лице. То ли эспаньолка, то ли еще как.

Вы скажете: чего ты на него взъелся? Успешный журналист, реализовал несколько успешных проектов. Зависть заела? Нет, объяснение господина с козлиной бородкой по поводу голосования «слуг» относительно создания специальной следственной комиссии Рады по событиям 2 мая в Одессе.

То, что часть Зеленского провалила голосование за создание временной следственной комиссии, для меня было неудивительно. Для них «единая нация» – это, прежде только, унизительное заигрывание с националистами.

Лично для меня все стало ясно, когда, уже будучи президентом, Зеленский 2 мая 2019 года героически промолчал по поводу годовщины сожжения людей в Доме профсоюзов.

Многие думали, что он еще как бы вырабатывал свою «политическую линию». Не вступил в должность, осторожничал. Не хотел конфронтации с постоянно визжащим Петром Алексеевичем. Да и я сам так думал. Была у меня, знаете, слабая надежда на лучшее.

Хотя на выборах Зеленский обещал в своей программе «Справедливость и Равенство всех перед Законом».

«Неотвратимость ответственности и справедливое и законное наказание – основа честной Украины», – цитирую пункт из его предвыборной программы. Честно говоря, он много чего обещал. К примеру, «внимательно изучить» закон о тотальной украинизации. До сих пор изучает. Пока члены его фракции вызывают проституток.

Поэтому тот факт, что только 32 «зеленых» проголосовали за проект постановления, внесенный «Оппозиционной платформой», – ожидаемое событие. 139 «слуг» воздержались, 17 отсутствовали. Видимо, договорились-таки о встрече со «жрицами любви».

Даже оставил этот факт без комментария. Просто упомянул. Ну, все ясно.

Кто у нас главный организатор сожжения людей в Доме профсоюзов? Надо напоминать? Не только Парубий, против которого ГБР возбудило уголовное дело по факту одесских событий.

Но, кроме этого, никаких следственных действий предпринято не было. Не могли же «слуги» голосовать за расследование деятельности своего хозяина, который как раз обеспечил раздачу первых зарплат в конвертах.

А то наши «слуги» просто замучились от длительного воздержания. На депутатскую зарплату отдельно не погуляешь. 100 долларов для них большие деньги. Точнее, дорого. Тема про создание комиссии сама собой «свернулась».

Как говорит Зеленский, она «не на часи». Сгорели и сгорели.

Но тут Ткаченко повторил «подвиг» своего коллеги по фракции Яременко и продемонстрировал отличительный уровень дол...зма «зеленой» фракции.

Яременко же объяснял свои манипуляции с проститутками в телефоне («страна в смартфоне») желанием пранкануть. Продемонстрировать всем низкий, практически животный уровень журналистов, «подглядывающих из-за угла».

Примерно то же сделал депутат с растительностью на лице.

Знаете, почему «СН» не поддержала постановление о создании следственной комиссии? Потому что это была инициатива «Платформы». Там же Медведчук – известный «агент Кремля»!

«Люди, которые готовы были вывешивать триколор на местных радах, не имеют права руководить процессом расследования», – гневно вещает в «Фейсбуке» политический «выкидыш» с «плюсов». Улавливаете логику? Оказывается, надо расследовать «не конкретный факт гибели людей в Одессе», а совсем другое.

По версии Ткаченко, главное – «выяснить, кто способствовал призывам к сепаратизму, кто приглашал российские войска в Украину». Для меня все ясно: виноваты те, кто сам сжигал и избивал себя в Доме профсоюзов. Это же «колорады» с «российскими паспортами». «Шашлыки», как радостно орали «патриоты» в социальных сетях.

Обратите внимание, а ведь это и есть настоящее нутро «зеленых», которые идеологически близки к «порохоботам». Практически сиамские близнецы, сросшиеся половыми органами. Понимает ли сам Ткаченко, какую лютую херню несет? Нет, конечно. До этого я был несколько лучшего мнения о его интеллектуальных способностях. Помню его проект «Пислямова», который на голову опережал все другие телевизионные достижения Украины.

Еще возмущался, что Кучма его закрыл. М-да…

Теперь Саша Ткаченко, который никогда не брезговал брать деньги у «будущих оккупантов» и «аннексантов», вдруг резко осознал себя «порохоботом». Его призвание – «расследовать деятельность сторонников «русского мира», которые «спровоцировали трагические события не только в Одессе, но и в других городах Украины». Вот что должна расследовать следственная комиссия Рады, за создание которой и проголосуют «слуги народа». Главное – это следствие по деятельности «пятой колонны Кремля».

В принципе, я догадываюсь, почему Ткаченко по итогу стал классическим представителем «галичанского бомонда». Он очень долго подвергался моральному унижению со стороны своего хозяина – Игоря Валерьевича Коломойского.

Часами слушать его матерные монологи, из которых следовало, что Саша Ткаченко – конченный му...к, это, конечно же, серьезное испытание для психики. Но если серьезно, то дело в другом.

«Слуга народа» – это классический пример якобы «внеидеологической» партии, которая в действительности является лайт-версией БПП и Порошенко. Но на самом деле нельзя быть немного неонацистом.

В итоге все проявляется во всей красе.

Поэтому Ткаченко верно определил главного противника «зеленых» – «Оппозиционную платформу». Чисто интуитивно, поскольку это растительное «чудо» проигрывает даже Виталику Кличко. Факт.

Позиция по НАТО, закону о тотальной украинизации, празднованию Дня Победы, а теперь вот и голосование за расследование трагедии 2 мая 2014 года четко показали, что Виктор Медведчук и «Оппозиционная платформа» действительно являются идеологическими противниками «зелени». Это «слуги» пока развлекаются с проститутками, истерят по поводу своих правок в законопроекты и пытаются избегать «острых вопросов».

Потом все станет на свои места. И уже становится.

«Прозревший Ткаченко» просто одна из самых первых «ласточек». Правда, не знаю, бывают ли бородатые ласточки. Благодаря Медведчуку тема трагедии 2 мая сегодня звучит с главной трибуны Украины. И будет звучать до тех пор, пока не будет дан ответ на вопрос: кто сжег людей в Доме профсоюзов? И кто за все ответит?

А это значит, что рано или поздно справедливость восторжествует.