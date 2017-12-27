В среду, 27 декабря, в супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате пострадали более десяти человек, сообщает ТАСС .

По данным источника, взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте.

Стоит отметить, что из-за взрыва неустановленного устройства пострадали около десяти человек и повреждена касса.

Кроме этого, четыре человека уже доставлены в больницу, а еще шестерых осматривают врачи. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 24 декабря, в Днепре в многоэтажке на 9-м этаже произошел взрыв , в результате происшестевия пострадала женщина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира