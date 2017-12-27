|В супермаркете Санкт-Петербурга произошел взрыв: есть пострадавшие
|27.12.2017 20:15
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В среду, 27 декабря, в супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате пострадали более десяти человек, сообщает ТАСС.
По данным источника, взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте.
Стоит отметить, что из-за взрыва неустановленного устройства пострадали около десяти человек и повреждена касса.
Кроме этого, четыре человека уже доставлены в больницу, а еще шестерых осматривают врачи. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 24 декабря, в Днепре в многоэтажке на 9-м этаже произошел взрыв, в результате происшестевия пострадала женщина.
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