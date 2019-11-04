Олена Липень

Почитала ленту. Ирка Луценко рвет когти, оживший придурок Бабченко уже сорвался в Финляндию. Я так поняла, что семья Луценков окончательно выносит козлов, т.е. самих себя, из Украины? Послужили Пете и хватит. Одни говорят, хорошо, что мы от них избавились, а другие говорят, хорошо, если бы сели. Богдану не то выбил Баканов зуб, не то не выбил, народ во мнении разделился.

Продолжают обсуждать Яременко и его переписку с проституткой. Дубинский недоумевает, почему выборы киевского мэра отложили и ругается матом. Кто-то из слуг народа переписывается по мобильнику со своим бой-френдом о трусах и костюме бабочки.

Под ОП опять собирается митинг «Нет капитуляции».

Одни хотят мира, другие войны. Одни готовы простить России, другие на нее никогда и не обижались. Одни хотят отступать, другие держат землю, политую кровью, зубами.

Одни говорят, что на линии разведения больше не стреляют, другие говорят, что там каждый день стреляют. Одни говорят, что ОБСЕ надо верить, а другие говорят, что они глухонемые бараны.

Одни уже все поняли про Зеленского, который оказался в кадровом котле, другие еще надеются, что он оттуда выберется. Одни говорят, пусть едет на Нормандский формат и сольет его, а другие говорят, чтобы подписывал все, что ему предложат Путин и Меркель, потому что мы хотим мира. Те, кто не хотят мира с Россией, хотят воевать до последнего солдата, а значит, война им однозначно выгодна.

Некоторые граждане подают голос, робко озвучивая желание знать, с чем же Зеленский поедет на формат, но депутатка от слуг, что продавила кассовые аппараты за поллимона, говорит, что знать нельзя, это «государственная тайна».

То есть Путин (враг) уже знает, Меркель и Макрон (коллаборационисты) уже знают, а народ знать не должен, для него – это государственная тайна. А там же еще газ… Дай Бог до формата понять, что такое анбандлинг и за что проголосовали.

А тот ли анбандлинг вообще?

Кто-то говорит, что Раду будут распускать – слишком новые лица неадекватными оказались, а другие говорят, что правительство уволят, заменив этот соросятник-дебилятник на Юлю и ее команду.

Кто-то поносит и угрожает журналистам, а журналисты в отместку за то, что захотели без них обойтись, показывают народу голых королей. Таких избранников, какие они есть на самом деле – готовых е…ть проституток и брать взятки.

Коллективный детектор лжи взбудоражил всю страну – слуги говорили правду доверенным полиграфологам на съемных квартирах. Доверенные полиграфологи цепляли датчики прямо на пиджаки и свитера, забывая при этом задать нужные вопросы.

Одни говорят, что верят слугам, правильно сделали, что оприходовались на полиграфах, другие говорят, что очередной цирк уже обрыдл.

Одни говорят, что коррупционеров потихоньку сажают, пусть даже потом выпускают, другие говорят, что их никогда не посадят, потому что уже со всеми договорились. Одни говорят, что Украина бесповоротно увязла, другие говорят, что она еще выберется.

Одни говорят, что слуги сняли с себя депутатскую неприкосновенность, другие говорят, что все это профанация, потому что они отказались голосовать за изменения в УПК.

Одни говорят, хорошо бы вернуть все активы, выведенные в оффшоры, и начать поднимать экономику, другие говорят, что ворон ворону глаз не выклюет и что потоки уже в очередной раз распределены между новыми жвачными у корыта.

Одни говорят, что таможня могла бы помочь наполнить бюджет, но Нефедов опять в минус работает. Другие говорят, смеясь, что Нефедову уже дали в советники «напомажену істоту» Хорошковского, который вложился в Зеленского, а, если тот не справится, то уже и Калетник вернулся на подмогу.

Все трое – грандиозно честные таможенники, работающие исключительно на бюджет.

Одни хотят продавать землю, другие категорически против. А есть и третьи, которые тихо говорят, пусть продают, если хотят, только пусть продают государству. Ведь грядут сложные времена и земля сохранит Украину. Но хочет ли Украина сохранить себя?

Одни бездумно, но оптимистично говорят, что все будет хорошо, а другие говорят, что особый статус, который президент собирается писать со всей страной по возвращении с формата, это приглашение к распаду.

Одни говорят, что Коломойский – это хорошо, другие говорят, что это очередное рыло у корыта. Одни говорят, что с Россией торговать можно и нужно, другие говорят, что у врага нельзя ничего покупать.

Одни говорят, что надо идти в Европу, другие говорят, что с Россией лучше, а третьи хотят быть самими по себе.

Одни говорят, что Украина богатейшая страна, другие говорят, что украинский народ самый бедный в Европе.

Одни говорят, что украинцы построили все газопроводы в совке, а вчера вместе с американцами успешно запустили ракету с грузом, а другие говорят, что Украина занимает одно из первых мест по производству детских порносайтов и наркотрафику.

Одни говорят, что их предков убивали коммунисты, а другие говорят, что их предков убивали фашисты.

Одни говорят, что прошлое надо похоронить во имя будущего, другие говорят - надо биться до самого конца.

Одни уезжают, другие остаются. Одни любят Украину издалека, другие тоскуют от безнадеги внутри.

Одни обливают собак горящим маслом, а другие спасают кошек.

Мне еще никогда не было так тошно…