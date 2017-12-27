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26 декабря - День войсковой противовоздушной обороны
27.12.2017 20:15
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    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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