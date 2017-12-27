В Министерстве иностранных дел завели кота по имени Амбассадор.

Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента Алексей Макеев, передает со ссылкой на .

"Только назначен новый посол и он уже на посту. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет представлять украинськокотячи интересы на международной арене, защищать от русощурив и помогать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", - написал Макеев и добавил фотографию с котом.

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