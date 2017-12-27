|В МИД приняли на работу кота Амбассадора
|27.12.2017 20:17
|
В Министерстве иностранных дел завели кота по имени Амбассадор.
Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента Алексей Макеев, передает со ссылкой на .
"Только назначен новый посол и он уже на посту. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет представлять украинськокотячи интересы на международной арене, защищать от русощурив и помогать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", - написал Макеев и добавил фотографию с котом.
Поделитесь статьей с друзьями