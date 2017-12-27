В МИД РФ заявили, что «Украина идет ко дну, раз у нее надежда на котов».

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала «тупым национализмом» заявление украинского дипломата о коте, работающем в МИД Украины для борьбы с «русокрысами». Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует еizvestia.com.

Захарова также проиронизировала относительно украинско-кошачьих интересов, о которых писал украинский дипломат Макеев.

«Украинско-кошачьи интересы?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?» — написала она.

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