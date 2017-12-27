Если в законопроект о создании антикоррупционного суда будут внесены необходимые поправки, он может быть принят в ближайшее время, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Юрчишин: Законопроект не идеальный, но это позиция президента Фото: radiosvoboda.org "Если решить ключевые проблемы в этом законопроекте, он будет вполне рабочий. Его можно будет принимать в январе–феврале и, скорее только, к концу следующего года иметь полноценный качественный антикоррупционный суд. Но в последнее время мы видим, что парламент, пересматривая законопроекты, в итоге не усиливает их, а ослабляет. С приближением выборов парламент традиционно становится более политизированным. Сейчас в Верховной Раде находятся более 10 фигурантов следственных действий НАБУ и ГПУ. То есть шансы на оптимизацию законопроекта довольно низки. Наоборот, его могут лишь ухудшить", – отметил Юрчишин.Он подчеркнул, что в президентском законопроекте учтены не все рекомендации Венецианской комиссии."Депутатский законопроект об антикоррупционном суде можно было обжаловать в Конституционном Суде. А президентский – нет. В нем уже все эти моменты учтены. Если в него будут внесены необходимые поправки, он вполне может быть принят в ближайшее время. Не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Раньше шли дискуссии ни о чем. Сейчас же мы отталкиваемся от рекомендаций Венецианской комиссии. Правда, они не были учтены полностью. Да, законопроект не идеальный, но это позиция президента. Он имеет на нее полное право. Так же как и мы можем не соглашаться с определенными моментами. К примеру, есть риск, что судьи могут не справиться с тем объемом дел, который им дадут рассматривать. Но и этот вопрос решаемый, нужно либо увеличить количество судей, либо сократить число рассматриваемых этим судом дел", – резюмировал Юрчишин.26 декабря текст президентского законопроекта №7440 о создании антикоррупционного суда обнародовали на сайте Верховной Рады.Об основных положениях президентского варианта закона "О Высшем антикоррупционном суде" и предыстории появления документа читайте в публикации "ГОРДОН" "По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского законопроекта об антикоррупционном суде". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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