|Экс-мэр Торецка не захотел возвращаться в "ДНР"
|27.12.2017 20:22
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Владимир Слепцов будет дальше отбывать наказание в УкраинеАрестованный прежний мэр города Торецка Владимир Слепцов, которого сегодня должны были передать "ДНР" в рамках обмена, спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.
Фото: glavcom.ua
"Когда обмен завершится и журналисты поедут обратно - Слепцов поедет вместе с ними. Он дальше будет отбывать наказание в Украине", - сообщает "Общественное".
Напомним, Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.
По данным следствия, Слепцов участвовал в организации "референдума о независимости "ДНР" в Торецке.
В июле прошлого года жители Торецке пытались заблокировать военных. Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин обвинил Слепцова в поддержке инициаторов блокировки. В 2015 году местные выборы в Торецке не проводились из-за близости фронта.
Отметим может, что 74 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса, освобождены и находятся на подконтрольной Украине территории.