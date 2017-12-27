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Экс-мэр Торецка не захотел возвращаться в "ДНР"
27.12.2017 20:22
Экс-мэр Торецка не захотел возвращаться в "ДНР"
Владимир Слепцов будет дальше отбывать наказание в Украине
Арестованный прежний мэр города Торецка Владимир Слепцов, которого сегодня должны были передать "ДНР" в рамках обмена, спрятался в автобусе украинских журналистов и передумал возвращаться.
Экс-мэр Торецка не захотел возвращаться в "ДНР" Фото: glavcom.ua

"Когда обмен завершится и журналисты поедут обратно - Слепцов поедет вместе с ними. Он дальше будет отбывать наказание в Украине", - сообщает "Общественное".

Напомним, Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, Слепцов участвовал в организации "референдума о независимости "ДНР" в Торецке.

В июле прошлого года жители Торецке пытались заблокировать военных. Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин обвинил Слепцова в поддержке инициаторов блокировки. В 2015 году местные выборы в Торецке не проводились из-за близости фронта.

Отметим может, что 74 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса, освобождены и находятся на подконтрольной Украине территории.

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