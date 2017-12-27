Владимир Слепцов будет дальше отбывать наказание в Украине

"Когда обмен завершится и журналисты поедут обратно - Слепцов поедет вместе с ними. Он дальше будет отбывать наказание в Украине" , - сообщает "Общественное" .

Напомним, Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, Слепцов участвовал в организации "референдума о независимости "ДНР" в Торецке.

В июле прошлого года жители Торецке пытались заблокировать военных. Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин обвинил Слепцова в поддержке инициаторов блокировки. В 2015 году местные выборы в Торецке не проводились из-за близости фронта.