|Трамп «вмешался» в британские выборы
|04.11.2019 08:49
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Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и инициатора Brexit Найджела Фараджа объединить усилия.(function() })();
Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и инициатора Brexit Найджела Фараджа объединить усилия на досрочных парламентских выборах в стране.
По его словам, такой союз позволит гарантировать перспективы расширения торговли между США и Британией, сообщает DW.
На вопрос, кого он поддерживает в качестве главы британского парламента, Трамп ответил, что Борис Джонсон — «правильный человек для этого времени».
«Они оба мои друзья. Я думаю, что Борис правильно это сделает. Я бы хотел увидеть, что Найджел и Борис объединились, думаю, это возможно», — отметил Трамп.
Ранее Найджел Фарадж отказался от участия в досрочных парламентских выборах, которые должны пройти 12 декабря.
Парламент Британии поддержал предложение премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.
Он попросил согласиться на досрочные выборы 12 декабря, чтобы обеспечить выход страны из состава ЕС.