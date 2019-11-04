Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и инициатора Brexit Найджела Фараджа объединить усилия.

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и инициатора Brexit Найджела Фараджа объединить усилия на досрочных парламентских выборах в стране.

По его словам, такой союз позволит гарантировать перспективы расширения торговли между США и Британией, сообщает DW.

На вопрос, кого он поддерживает в качестве главы британского парламента, Трамп ответил, что Борис Джонсон — «правильный человек для этого времени».

«Они оба мои друзья. Я думаю, что Борис правильно это сделает. Я бы хотел увидеть, что Найджел и Борис объединились, думаю, это возможно», — отметил Трамп.

Ранее Найджел Фарадж отказался от участия в досрочных парламентских выборах, которые должны пройти 12 декабря.

Парламент Британии поддержал предложение премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Он попросил согласиться на досрочные выборы 12 декабря, чтобы обеспечить выход страны из состава ЕС.

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