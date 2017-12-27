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Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов
27.12.2017 20:22
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