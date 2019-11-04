Об этом Бабченко сообщил в Facebook.

"Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", - написал журналист.

Он отметил, что все эти полгода ему в комментариях писали, что Украина выбрала Зеленского, "сваливай, как обещал".

"Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал... А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями - это без меня. Я пока за заборчиком постою", - заметил журналист.

В комментариях к посту об отъезде из Украины Бабченко подтвердил, что сейчас находится в Израиле и пообещал, что вернется.

"Я вернусь. Это временная эвакуация", - отметил он.

Как известно, 21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с часто поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находится в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа того же года до нынешнего времени - в Киеве.

С октября 2017 года вел программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR

29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив, а его "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.

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