|МВФ отложил транш финансовой помощи Украине - верните украденное
|04.11.2019 09:02
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Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление финансовой помощи Украине. Об этом
Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.
В МВФ сказали Зеленскому, что он должен «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить своё обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.
Среди вызовов, стоящих перед Киевом и мешающих получению помощи от Международного валютного фонда, — магнат Игорь Коломойский, в отношении которого в США ведётся расследование, пишет The Wall Street Journal.
Теперь МВФ отказывается выдавать очередной кредитный транш до тех пор, пока не будет уверен в том, что правительство Зеленского активно пытается вернуть $ 15 млрд, украденные за последние 10 лет из более чем 100 украинских банков, в том числе «ПриватБанка», пишет The Wall Street Journal.