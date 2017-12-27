НАПК подозревает главу Ивано-Франковского облсовета в коррупционном правонарушении По теме: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подозревает главу Ивано-Франковского областного совета Сергея Басараба в коррупционном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook, передает со ссылкой на . "НАПК во время заседания утвердило обоснованный вывод по выявлению признаков связанного к коррупцией правонарушения, совершенного председателем Ивано-Франковского облсовета Басарабом Сергеем Михайловичем", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, по результатам проведения полной проверки представленной им декларации 2015 года установлено отображение недостоверных сведений, касающихся стоимости недвижимого имущества. Так, субъект декларирования отметил стоимость объектов недвижимости, принадлежащих его жене на праве собственности, как "неизвестно". Однако информация о стоимости таких объектов содержится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.11'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); НАЗК затвердило обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією Національне агент... Опубліковано Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК 27 грудня 2017 р. Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проверит еще 11 электронных деклараций, поданных уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления лицами.











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