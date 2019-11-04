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Главу McDonald’s отправили в отставку из-за служебного романа
04.11.2019 09:06
Исполнительный директор McDonald’s ушел в отставку из-за романа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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