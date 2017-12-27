НЛО или ракета SpaceX? Американцы не на шутку всполошились (видео) Пользователи приняли световое шоу в небе над Калифорнией за нашествие инопланетян От нападения Северной Кореи до неопознанного летающего объекта и Санта-Клауса. Компания Илона Маска запустила ракету, которую американцы приняли за НЛО текст: GEO Россия Последняя запущенная в этом году ракета SpaceX попала в социальные сети. Пользователи приняли световое шоу в небе над Калифорнией за нашествие инопланетян. Они опубликовали фотографии и видео объекта с предположениями о том, что же на самом деле оказалось в кадре. Версии были разные от НЛО до полета Санта-Клауса. Основатель SpaceX не смог остаться в стороне от дискуссии. Когда один из пользователей Твиттера поблагодарил Маска за «веселые дебаты» в его семье, изобретатель ответил: «Это, непременно, были инопланетяне». Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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