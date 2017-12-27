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Почти 380 тыс украинцев воспользовались безвизом с ЕС
27.12.2017 20:29
Почти 380 тыс украинцев воспользовались безвизом с ЕС
Это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС
По состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тыс. украинцев.
Почти 380 тыс украинцев воспользовались безвизом с ЕС Фото: УНІАН

"Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имели только биометрический паспорт", - заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС.

Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", - отмечает он.

Напомним, что безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июняОднако безвиз не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

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