Это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС

"Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имели только биометрический паспорт" , - заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина" .

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС.

Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом" , - отмечает он.