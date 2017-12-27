|Почти 380 тыс украинцев воспользовались безвизом с ЕС
|27.12.2017 20:29
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Это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕСПо состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тыс. украинцев.
Фото: УНІАН
"Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имели только биометрический паспорт", - заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".
По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС.
Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).
"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", - отмечает он.
Напомним, что безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня. Однако безвиз не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.