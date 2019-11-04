Бывший военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины. Он вылетел во Франкфурт из аэропорта "Жуляны" в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщил украинский журналист Василий Крутчак на личной странице в социальной сети Facebook. Как доказательство он опубликовал фотографию Матиоса в аэропорту. "Сегодня в 11:50 из аэропорта "Жуляны" раг*ль Толик Матиос вылетает во Франкфурт. А куда будет лететь оттуда я расскажу позже", - написал в подписи к фото Крутчак. Отметим, что 2 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении главного военного прокурора Матиоса с должности главного военного прокурора. Анатолий Матиос был исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы. На его место был назначен прежний нардеп Виктор Чумак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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