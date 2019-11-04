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Украину покинул Матиос
04.11.2019 09:20

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины. Он вылетел во Франкфурт из аэропорта "Жуляны" в воскресенье, 3 ноября.

Украину покинул Матиос

Об этом сообщил украинский журналист Василий Крутчак на личной странице в социальной сети Facebook. Как доказательство он опубликовал фотографию Матиоса в аэропорту.

 

"Сегодня в 11:50 из аэропорта "Жуляны" раг*ль Толик Матиос вылетает во Франкфурт.

 

А куда будет лететь оттуда я расскажу позже", - написал в подписи к фото Крутчак.

 

 

 

 

Отметим, что 2 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об  увольнении главного военного прокурора Матиоса с должности главного военного прокурора.

 

Анатолий Матиос  был исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

На его место был назначен прежний нардеп Виктор Чумак.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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