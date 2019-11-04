Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"4 ноября облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме южных областей, кое-где небольшой дождь, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 12° тепла, в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 13-18° тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке страны 7-12° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 4 ноября облачно с прояснениями. Ночью кое-где небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

В Киевской области завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кое-где небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

5 ноября ночью в Украине, днем на Левобережье и на крайнем западе небольшие, кое-где умеренные дожди; температура ночью 8-13°, на востоке и западе 5-10° тепла, днем 12-17°, на юге до 21°.

6 ноября в западных областях умеренный, в Карпатах - значительный дождь, в северных областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-10° тепла, на юге до 13°; днем 14-19°, в южной части кое-где 21-23°, на крайнем западе 9-14°.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, 6 ноября в Карпатах 25-30 м/сек.

В Киеве и столичном регионе 5-6 ноября облачно с прояснениями. 5 ноября ночью небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 8-13° тепла, днем 12-17°. 6 ноября кое-где небольшой дождь; температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью 5 ноября и днем 6 ноября порывы 15-20 м/с.

7 - 8 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей иногда небольшой дождь, температура ночью 3-9° тепла, днем 8-14°; на остальной территории преимущественно без осадков, температура ночью 7-13°, днем 12-18°, в южной части до 21°.

В Киеве и Киевской области 7 - 8 ноября иногда небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

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