Сегодня в в озере Алмазное нашли тело женщины.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины, передает со ссылкой на .

Труп женщины находился на расстоянии 120 м от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью надувной лодки получили мертвую и передали правоохранительным органам.

Сейчас причинами трагедии занимаются следователи.

В селе Калиновка Зборовского района Тернопольской области 26-летний мужчина убил и утопил в местном пруду 38-летнюю женщину. Познакомились на сайте знакомств. В тот день было их первое свидание.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира