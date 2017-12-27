|В столичном озере нашли мертвую женщину
|27.12.2017 20:32
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Сегодня в в озере Алмазное нашли тело женщины.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины, передает со ссылкой на .
Труп женщины находился на расстоянии 120 м от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью надувной лодки получили мертвую и передали правоохранительным органам.
Сейчас причинами трагедии занимаются следователи.
В селе Калиновка Зборовского района Тернопольской области
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Познакомились на сайте знакомств. В тот день было их первое
свидание.
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