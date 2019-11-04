Михаил Подоляк

Недовыбитый «выбитый зуб» главы президентской канцелярии, который становится главной инсайдерской новостью на три дня... Кокетливая и стервозная «праздничная проститутка», почти упакованная в табу-торт для отвратного парламентского черта, откровенно угрожающего журналистам...

Очередное залоговое подозрение очередному смотрящему по железнодорожной отрасли, которое обязательно улучшит качество жизни прокурорских...

Креативные рекламные ролики высокого качества о будущем, которые конвейерно производят члены правящей смех-бригады, всерьёз полагая, что гос/управление - оно именно такое...

А ещё - вчерашние «крутые парни», включая глав-Упитыша, собравшиеся в Лондоне на понтовых посиделках бывших, но все про...вших...

Лучший банкир всех времён и народов (после Арбузова, разумеется, но до Смолия) Валерия Алексевна Гонтарева в роли безупречного «неуловимого Джо», у которого горит все подряд, чтобы ее не выдали лично Игорю Валерьевичу...

Сам Игорь Валерьевич, который не досмотрел сериал Бригада в своё время, а потому вернул нас в 90-е манерой публичного общения... Луценко-Она, которой не досталось роли «барствующей смотрящей» в новой реальности и потому она тоже хочет жить в Лондоне.

Или на Манхеттене, чтобы с «Деми Мур делиться секретами» и ходить по красным дорожкам модных пластических хирургов...

И все это «наше» обязательно обильно смазано коррупцией. Во всех ее мелких и крупных проявлениях. А также дополнено беспрерывным «конкурсом идиотов» в чиновничьих мантиях. На самую глупую управленческую шутку...



... Украина на страницах европейских и американских медиа нынче - такая себе Мекка абсурда. Улучшенный вариант Сомали - более креативный, нынешний и необычный.

Страна, которая всерьёз предлагает проекты, над которыми можно вдоволь только похохотать.

Нет, не так.

Скорее, уржаться до вызова специальной урологической помощи...

И чего мы хотим взамен, презентуя себя в качестве профессиональной страны-фрика?

Хороших и качественных проектов? Роста глобальной влиятельности? Участия в глобальных программах на равных условиях?

Настоящего и взаимовыгодного партнёрства? Ошаленного притока полновесных инвестиций? Инвестиций в кого и во что? В нескончаемую комедию провинциального погорелого театра?)...



... Безусловно, сегодня мы - никто.

Не перспективны.

Не интересны.

Не профессиональны.

Не адекватны времени и месту.

Гарантий в стране никто никому дать не сможет.

Ощущения реформ и близко не ночевало в наших домах. Переформатирования ключевых направлений - не произошло.

Мы просто перестали быть «чмокающими пафосниками» вчерашнего дня и превратились в банальных «смешных парней» дня нынешнего.

С нами иногда весело. Мы иногда шокируем.

Но делаем это так, что нас хочется обнять, обогреть и дать копейку.

За качественное уличное развлечение. Не больше.

Потому что... просто время выбитых зубов...