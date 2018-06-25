Известная украинская певица Настя Каменских призналась, что у него есть любимый мужчина, который делает ее счастливой. Об этом она рассказала в интервью Cosmopolitan .

По словам звезды, она не любит говорить о своей личной жизни, следовательно хранит в тайне имя своего избранника.

"У меня есть человек, который делает меня счастливой. Для тех, кто меня любит и хочет знать, как у меня дела - это самое главное! Все и так довольно много обо мне знают, так как я публичный человек. И поверьте, иногда это очень трудно, когда каждый твой шаг оценивают, обсуждают. Поэтому хочу оставить хотя немножко своего личного пространства. Я это очень берегу и ценю. И всем советую! Ведь в мире современных технологий и Инста и так слишком много только напоказ. Счастье любит тишину", - рассказала Настя.

Как сообщал svodka.net, украинская популярная певица Настя Каменских рассказала о своей главной слабости в жизни , от которой никогда не сможет отказаться.

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