В Непале автобус упал в реку: 17 человек погибли, еще 50 пострадали - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Непале автобус упал в реку: 17 человек погибли, еще 50 пострадали
04.11.2019 10:01
В Непале 17 человек погибли и 50 пострадали в результате ДТП
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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