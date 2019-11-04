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В Непале автобус упал в реку: 17 человек погибли, еще 50 пострадали
04.11.2019 10:01
В Непале 17 человек погибли и 50 пострадали в результате ДТП Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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