Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская сообщила, что одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Украина не обменивала задержанных граждан других государств Фото: Телеканал "Прямий" / Twitter Заявление Стрижевской опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook."Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказав, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья находится в Донецке, следовательно она остается. 26 человек отказались ехать в "ОРДЛО и ОРЛО уже во время непосредственного обмена", – заявила она.Стрижевская подчеркнула, что украинская сторона не обменивала граждан РФ и граждан других государств, придерживаясь международных норм. Она добавила, что Украина действовала в соответствии с договоренностями в рамках минских соглашений.Заместитель генпрокурора добавила, что Украина готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в РФ. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1770670836339766 Сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами по формуле "306 на 74". Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных украинцев. В числе вышедших на свободу заложников – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский и украинский военный Алексей Кириченко, который удерживался боевиками с сентября 2014 года.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. Спецрейс с освобожденными заложниками должен прибыть примерно в 21.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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