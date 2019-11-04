Известная певица и актриса Мари Лафоре умерла в Швейцарии в возрасте 80 лет. Она скончалась в минувшую субботу в городе Женолье, сообщает издание Le Temps. О смерти знаменитости сообщила ее дочь. Причины ухода Лафоре из жизни остаются неизвестными.

Мари Лафоре, настоящее имя которой Майтена Мари Брижитт Думенак, родилась в 1939 году во Франции. В 19 лет она приняла участие в музыкальном конкурсе вместо своей сестры и стала победительницей. Известность к Мари пришла, когда девушке было 23 года. В конце 70-х годов она переехала в Швейцарию.

Самыми популярными и известными песнями Лафоре являются Mon amour, mon ami, La tendress и Manchester et Liverpool. Также Мари Лафоре снималась во многих фильмах и телесериалах. Ее партнерами по съемочной площадке, в числе прочих, были звезды французского кино - Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.





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